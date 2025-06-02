В Турции заявили о готовности принять новый раунд российско-украинских переговоров

Турция готова принять новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Он подчеркнул, что Стамбул никогда не был против принять у себя делегации двух сторон. Источник добавил, что в данный момент конкретики по срокам проведения нового раунда переговоров нет.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле хочет организовать саммит на уровне лидеров с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

Помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что делегация РФ осталась довольна итогами второго раунда.

Он рассказал, что в ходе этих переговоров удалось договориться о новом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что потолок обмена с каждой стороны составит не менее 1000 человек. При этом обмен больными и тяжелоранеными пройдет по принципу «всех на всех».

Ранее Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.