Жена владельца фуры, из которой вылетали дроны, называла себя ведьмой

Жена Артема Тимофеева, разыскиваемого полицией по подозрению в причастности к атаке дронов на российские аэродромы, оказалась автором эротических романов. Об этом сообщает Readovka.

По данным издания, супругу подозреваемого зовут Екатерина Тимофеева. Она является директором по менеджменту. Журналисты предположили, что женщина могла вместе с мужем-диджеем гастролировать по Украине.

Также, по информации авторов материала, жена подозреваемого пишет эротические рассказы, которые подписывает псевдонимом. Саму себя она называет ведьмой, следует из материала.

Днем 2 июня власти Иркутской области сообщили о розыске мужчины, который может быть причастен к атаке дронов. По информации Telegram-канала Baza, в прошлом году он открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре подозреваемый купил несколько автомобилей, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России.

Позже Telegram-канал Ural Mash сообщил, что семья Тимофеева владеет хлебным бизнесом. По его данным, отец разыскиваемого — генеральный директор ООО «ОФКОР».

Ранее стала известна профессия владельца фуры, который может быть причастен к массовой атаке БПЛА.