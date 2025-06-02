Российская делегация покинула место проведения переговоров с Украиной

Российская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Переговоры продлились больше часа.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Они должны были начаться в 13:00 мск, однако они задержались на полтора часа из-за того, что глава делегации Украины сперва отправился на встречу с главой МИД Турции.

На переговорах Россия предложила Украине ввести на два-три дня режим прекращения огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат.

Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании и договорились о новом масштабном обмене пленными. Помимо этого, в формате «всех на всех» будут обменяны больные, тяжелораненые и пленные в возрасте до 25 лет.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.