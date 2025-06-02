Источник в Турции раскрыл детали встречи России и Украины в Стамбуле

РИА Новости: переговоры не привели к конкретике по встрече на уровне лидеров

Переговоры России и Украины 2 июня в Стамбуле не привели к конкретике по встрече лидеров. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии конкретики по этому вопросу.

Стало известно, что делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, что речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.

Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.