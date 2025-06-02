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Некоторые российские переговорщики вернулись в отель в Турции

РИА: часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Некоторые представители российской делегации вернулись в отель в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле», — сказано в материале.

До этого источник агентства сказал, что информации о длительности второго раунда переговоров России и Украины в Турции пока нет.

Также 2 июня стало известно, что помощник президента страны Владимир Мединский проведет контакты на полях российско-украинских переговоров в Стамбуле. Таким образом, собеседник ТАСС прокомментировал информацию о том, что российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле. При этом он не стал говорить, о каких контактах идет речь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.

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Переговоры в Стамбуле
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