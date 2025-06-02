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Глава разведки Турции планирует присутствовать на российско-украинских переговорах

ТАСС: глава разведки Турции будет присутствовать на переговорах РФ и Украины
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Murad Sezer/Reuters

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын планирует присутствовать на переговорах делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

Ранее РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило о планах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана подключиться к переговорам.

Встреча делегаций двух стран начнется в 13:00 мск.

На втором раунде переговоров стороны конфликта обменяются меморандумами, которые содержат пункты о видении Москвой и Киевом перемирия.

Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что площадку для переговоров Москвы и Киева в Стамбуле проверяют на наличие бомбы.

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Переговоры в Стамбуле
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