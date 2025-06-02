Стало известно о готовящейся встрече премьер-министра Катара с лидерами ХАМАС

Глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведет встречу с лидерами палестинского движения ХАМАС. Об этом на своей странице в социальной сети X написал, ссылающийся на несколько источников, журналист портала Axios Барак Равид.

По его словам, в ночь на 2 июня Аль Тани встретится в катарской столице с лидерами ХАМАС. В ходе встречи будут обсуждены американские предложения о сделке по прекращению огня.

1 июня Египет и Катар выразили надежду на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней будет достигнута в ближайшее время. Сообщается, что сейчас эти страны-посредницы «работают над урегулированием существующих спорных моментов» между Израилем и палестинским движением ХАМАС на основе предложения спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

31 мая ХАМАС заявил, что соглашается вернуть 10 израильских заложников.

Ранее протестующие ворвались в офис партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя добиться немедленного освобождения заложников.