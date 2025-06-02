На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что не предоставляли Украине разведданные для атак на аэродромы РФ

CBS: США не передавали Киеву разведданные для атак на аэродромы России
close
Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты не предоставляли Украине разведывательные данные для недавних ударов по российским аэродромам. Об этом заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в администрации США в соцсети X.

«США не делились с Владимиром Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала Джейкобс.

По ее информации, украинская сторона собрала необходимые сведения самостоятельно.

1 июня стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главной целью противника стала военная часть в поселке Средний.

Уточняется, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в Минобороны России.

Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также ударили по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее участник российской делегации оценил влияние атак Киева на переговоры в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами