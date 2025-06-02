В США сообщили, что не предоставляли Украине разведданные для атак на аэродромы РФ

CBS: США не передавали Киеву разведданные для атак на аэродромы России

Соединенные Штаты не предоставляли Украине разведывательные данные для недавних ударов по российским аэродромам. Об этом заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в администрации США в соцсети X.

«США не делились с Владимиром Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала Джейкобс.

По ее информации, украинская сторона собрала необходимые сведения самостоятельно.

1 июня стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главной целью противника стала военная часть в поселке Средний.

Уточняется, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в Минобороны России.

Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также ударили по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее участник российской делегации оценил влияние атак Киева на переговоры в Стамбуле.