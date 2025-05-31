На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдепе призвали не затягивать переговоры РФ и Украины на годы

Госдеп: США не хотят, чтобы переговоры РФ и Украины затягивались на годы
close
Александр Кряжев/РИА Новости

США не хотят, чтобы переговоры между Россией и Украиной затягивались на годы. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

«Это (переговоры. — ред.) не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Брюс добавила, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине важен каждый день. По ее словам, президент США Дональд Трамп сохраняет надежду на завершение боевых действий.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США могут заставить Украину принять участие в переговорах с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами