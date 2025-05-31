Главы МИД Турции и Франции обсудили шаги по прекращению конфликта на Украине

Главы МИД Британии и Турции обсудили инициативы по прекращению огня на Украине

Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили шаги по прекращению российско-украинского конфликта. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Сегодня (31 мая. — «Газета.Ru») состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро», — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что в ходе разговора, помимо украинского вопроса, обсуждались двусторонние отношения между странами, а также ситуация в Палестине и события в Сирии.

До этого агентство сообщало о телефонном разговоре министров иностранных дел Турции и Великобритании Фидана и Лэмми, в котором также обсуждались условия прекращения российско-украинского конфликта.

30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение переговоров между делегациями России и Украины.

Ранее Украина попросила у Турции системы ПВО.