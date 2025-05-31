Президент Венгрии наложил вето на закон о чрезвычайном положении из-за Украины

Президент Венгрии Тамаш Шуйок наложил вето на законопроект правительства о продлении еще на шесть месяцев чрезвычайного положения в стране в связи с вооруженным конфликтом на территории соседней Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу венгерского лидера.

В публикации говорится, что документ был отправлен обратно на доработку из-за процессуальных нарушений.

«Пояснительная записка, представленная с самого начала вместе с законопроектом, после его принятия была заменена длинной и подробной пояснительной запиской, концептуально отличающейся от первоначальной, хотя это не соответствует правилам работы парламента», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава государства остался недоволен формой законопроекта, а не его содержанием. Шуйок обладает юридическими знаниями для проверки документов, поскольку ранее возглавлял Конституционный суд.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. Статья предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

Ранее политолог оценил намерение Брюсселя лишить Венгрию права голоса.