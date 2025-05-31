В МИД рассказали о взгляде Китая на позицию России по Украине

Власти Китая с пониманием относятся к позиции России по Украине. Об этом в комментарии РИА Новости на полях X международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, китайская сторона исходит из необходимости устранения первопричин конфликта для его урегулирования.

«Помимо этого (в ходе переговоров в Пекине — прим. ред.), мы коснулись и ряда международных вопросов — в первую очередь, конечно, ситуации на Украине, которая волнует сейчас всех, в том числе и наших китайских друзей», — заявил Руденко.

Замглавы МИД добавил, что Москва четко изложила свои представления об урегулировании на Украине. Он отметил, что российская позиция была воспринята с пониманием, китайская сторона исходила из того, что урегулирование должно быть направлено на установление первопричин конфликта, а они, в свою очередь, связаны с «ненормальной» ситуацией в сфере безопасности из-за расширения НАТО на Восток.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет в ходе форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что страны Азии, которые поддерживают партнерские отношения с США, должны увеличивать расходы на оборону, чтобы быть подготовленными в случае противостояния с Китаем. Он добавил, что смягчать риторику в отношении Китая не нужно, поскольку это реальная угроза, с которой мы «вот-вот столкнемся».

Ранее Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Си Цзиньпином.