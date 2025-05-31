Россия ожидает экономического краха Германии из-за ее глупой политики. Об этом в соцсети X написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Упырь по имени Вадефуль говорит, что он больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», — написал он.

Накануне глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия «стала немного честнее» и не ставит целью нанести России военное поражение посредством украинского конфликта.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.