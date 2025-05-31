В ООН оценили планы Германии профинансировать создание оружия на Украине

Власти Германии должны осознавать возможные последствия решения о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Об этом в ходе беседы с журналистами RT заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он назвал действия Берлина провокационными и отметил, что они будут иметь последствия для всей Европы в целом. В том числе из-за того, что страны региона «сильно зависят от немецких промышленности и денег».

«Думаю, результат подобных усилий для ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru) и Германии будет крайне жалким», — отметил дипломат.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкое руководство намерено поддержать Украину в процессе разработки собственного дальнобойного оружия. Также, по его словам, Берлин хочет «сделать возможным совместное производство» оружия с Киевом.

На следующий день газета Welt со ссылкой на источник в немецком правительстве написала, что Германия собирается профинансировать создание беспилотных летательных аппаратов большой дальности на Украине.

Ранее четыре западные страны перестали ограничивать дальнобойность оружия, поставляемого на Украину.