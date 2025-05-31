Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину опасной страной и выступил против ее интеграции в Евросоюз (ЕС). Его слова приводит портал HVG.

По словам Орбана, 80% случаев банковского мошенничества осуществляется «украинской организованной преступностью и мафией». Премьер Венгрии уточнил, что недавно была раскрыта «украинская мошенническая сеть».

14 апреля в Венгрии стартовал референдум о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, участие в нем приняли уже более миллиона венгров.

Голосование продлится до середины июня. Орбан призвал соотечественников, которые еще не отдали свои голоса, сделать это, напомнив, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Сам Орбан убежден, что вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам Венгрии. По его словам, это может негативно сказаться на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности.

Также он заявил, что принятие Украины в ЕС откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества.

Ранее Лавров заявил, что страны Европы не хотят мира на Украине.