Союз армян России отреагировал на слова Пашиняна в адрес церкви

Высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) оскорбительны и недопустимы, они обесценивают институт главы правительства. Об этом говорится в заявлении Союз армян России (САР) в Telegram-канале.

«Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в законе страны закреплен принцип отделения церкви от государства, и Пашинян «не впервые посягает на основы Конституции». В САР добавили, что премьер страны хочет таким образом отвлечь общественность от реальных проблем, которые должно решать правительство Армении.

В публикации подчеркивается, что нецензурный лексикон, который Пашинян использует в адрес ААЦ, обесценивает сам институт премьера страны.

До этого предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Ранее в Армении заявили, что победа нацистской Германии принесла бы пользу стране.