На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Союз армян России отреагировал на слова Пашиняна в адрес церкви

САР: высказывания Пашиняна в адрес церкви оскорбительны и недопустимы
close
Александр Казаков/РИА Новости

Высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) оскорбительны и недопустимы, они обесценивают институт главы правительства. Об этом говорится в заявлении Союз армян России (САР) в Telegram-канале.

«Союз армян России считает недопустимыми оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской апостольской церкви, прозвучавшие из уст Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в законе страны закреплен принцип отделения церкви от государства, и Пашинян «не впервые посягает на основы Конституции». В САР добавили, что премьер страны хочет таким образом отвлечь общественность от реальных проблем, которые должно решать правительство Армении.

В публикации подчеркивается, что нецензурный лексикон, который Пашинян использует в адрес ААЦ, обесценивает сам институт премьера страны.

До этого предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Ранее в Армении заявили, что победа нацистской Германии принесла бы пользу стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами