SC: лидеры ФРГ, Франции и Британии решают, кто из них выражается жестче против РФ

Лидеры Германии, Франции и Британии выясняют, кто из них выражается наиболее жестко в адрес России. Об этом сообщает портал Strategic Culture.

«Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России», — пишет автор издания.

Отмечается, что европейские лидеры готовы бросить все благополучие Европы в топку возможного в будущем конфликта с Россией ради того, чтобы усиливать поддержку Украины в конфликте, в котором Киев не имеет шансов на победу.

До этого украинское издание Telegraf заявило, что альянсу НАТО выгоден бесконечно продолжающийся конфликт Украины и России — так Североатлантический альянс получает время на собственное перевооружение.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.