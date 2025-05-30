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В Грузии назвали «тяжелыми для Украины» слова Келлога о нерасширении НАТО

Депутат Миканадзе: слова Келлога о нерасширении НАТО тяжелы для Украины
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РИА Новости

Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО на Восток является реалистичным, но «тяжелым для Украины». Об этом заявила правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Сообщение цитирует газета «Взгляд».

Как отметил депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, слова Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».

«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», — сказал парламентарий.

30 мая Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток, отметив, что это вопрос российской безопасности. Также спецпредставитель американского лидера добавил, что вступление Украины в блок не обсуждается, как минимум четыре страны Североатлантического договора выступают против такого решения.

Ранее в Европе заявили, что расширение НАТО «отвечает интересам безопасности» России.

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