В Грузии назвали «тяжелыми для Украины» слова Келлога о нерасширении НАТО

Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО на Восток является реалистичным, но «тяжелым для Украины». Об этом заявила правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Сообщение цитирует газета «Взгляд».

Как отметил депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, слова Келлога «подтверждают, что определенные обещания, данные годы назад (в 2008-м о приеме Грузии и Украины в НАТО), были лишь обещаниями».

«НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее», — сказал парламентарий.

30 мая Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток, отметив, что это вопрос российской безопасности. Также спецпредставитель американского лидера добавил, что вступление Украины в блок не обсуждается, как минимум четыре страны Североатлантического договора выступают против такого решения.

Ранее в Европе заявили, что расширение НАТО «отвечает интересам безопасности» России.