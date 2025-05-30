Политолог: 30-дневное перемирие может обернуться новой фазой конфликта

30-дневное перемирие, на котором настаивает Украина вместе с западными партнерами, может обернуться новой фазой конфликта. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Марков. Киев, по его словам, может перевооружиться и провести интенсивные мобилизационные мероприятия.

«Со временем это перемирие продлевается на 60 дней, потом на 90 дней. За эти примерно 100 дней, может быть, даже чуть больше, Украина получает огромные поставки оружия с Запада, из Европы прежде всего. Украина также полностью с помощью Европы восстанавливает свой военно-промышленный комплекс, производит огромное количество дронов», — сказал эксперт.

Кроме того, есть риск, что на украинскую территорию в период прекращения огня войдут войска НАТО и разместятся в Одессе, Харькове, Киеве и на границе с Белоруссией.

Как заявил 28 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, переговорные команды России и Украины занимаются разработкой перечня условий для временного перемирия.

Он также подчеркивал, что российская сторона не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, поскольку это необходимо делать в дискретном режиме.

Ранее в Киеве выразили заинтересованность в завершении конфликта в 2025 году.