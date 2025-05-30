Россия, а также Москва, «чистая, красивая и безопасная». Об этом РИА Новости заявил депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.

«У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то новое в России. Это потрясающая страна, а Москва — прекрасный город», — подчеркнул он, отметив, что считает Россию «красивой, чистой и безопасной».

Евродепутат также добавил, что в Европе и США «часто не знают», насколько Россия может быть интересной с точки зрения туризма.

Картайзер также заявлял, что Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи.

Ранее в Крыму назвали страх Киева перед предстоящими переговорами.