Исходные причины украинского кризиса должны быть устранены. Об этом заявил в соцсети X глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов», — подчеркнул он.

Так Дмитриев отреагировал на сообщение о комментарии спецпредставителя американского президента Кита Келлога, что тот считает «закономерной» обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток.

20 мая глава РФПИ назвал важным диалог лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения украинского конфликта. По словам Дмитриева, контакты двух президентов способствуют сбалансированной и конструктивной позиции Вашингтона, что вызывает «истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа».

Ранее на Украине озвучили условие для участия в переговорах в Стамбуле.