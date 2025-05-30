На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Медведев в одном посте несколько раз оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза Медведев четырежды оскорбил Зеленского в посте в Telegram
close
РИА Новости/Reuters

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев четырежды оскорбил президента Украины Владимира Зеленского, рассуждая о его намерениях поучаствовать в прямых переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Запись Медведев выложил в своем Telegram-канале.

В нем зампред Совбеза назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

«Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала», — сказано в сообщении.

Медведев выразил мнение о том, что факт встречи с Путиным и Трампом не может дать Зеленскому повод считать себя неприкосновенным.

В марте этого года Медведев оскорбил украинского лидера семь раз, также в одном из постов в Telegram. Тогда зампред Совбеза высказался также и о лидерах стран Евросоюза. Так, Медведев назвал Зеленского «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Лидеров стран Евросоюза российский политик квалифицировал как «убогих европейских покровителей», а Европу окрестил «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». Кроме того, он назвал геополитическое пространство «фригидной Европой».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами