Медведев в одном посте несколько раз оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев четырежды оскорбил президента Украины Владимира Зеленского, рассуждая о его намерениях поучаствовать в прямых переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Запись Медведев выложил в своем Telegram-канале.

В нем зампред Совбеза назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

«Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала», — сказано в сообщении.

Медведев выразил мнение о том, что факт встречи с Путиным и Трампом не может дать Зеленскому повод считать себя неприкосновенным.

В марте этого года Медведев оскорбил украинского лидера семь раз, также в одном из постов в Telegram. Тогда зампред Совбеза высказался также и о лидерах стран Евросоюза. Так, Медведев назвал Зеленского «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Лидеров стран Евросоюза российский политик квалифицировал как «убогих европейских покровителей», а Европу окрестил «старухой, которая решила показать свои вставные зубы». Кроме того, он назвал геополитическое пространство «фригидной Европой».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.