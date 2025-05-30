В Кремле прокомментировали слова Келлога о нерасширении НАТО на восток

Песков: Путин доводит до собеседников позицию РФ по нерасширению НАТО на восток

Президент России Владимир Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, российскую позицию по нерасширению НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что если вести переговоры «о тонких нюансах этой темы», то российская сторона не стала бы обсуждать их публично, обмениваться какими-то позициями через СМИ. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва считает необходимым делать это в ходе закрытых контактов.

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