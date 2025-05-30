В Кремле прокомментировали идею США о безопасном судоходстве в Черном море

Песков: тему обеспечения безопасности в Черном море могут поднять на переговорах

Инициативу обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которую предлагал президент США Дональд Трамп, могут рассмотреть в рамках переговоров Киева и Москвы. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент все сконцентрировано на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень для перемирия. Безопасность судоходства станет частью вероятных будущих пониманий», — сказал Песков.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

На следующий день Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления зерновой сделки.