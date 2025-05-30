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В Кремле заявили, что европейскую безопасность нужно обсуждать с Европой

Песков: будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову во время брифинга задали вопрос о готовности обсуждать с европейцами будущее региональной безопасности.

«Так или иначе будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой, но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим о прямых российско-украинских переговорах», — заявил он.

30 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток, при этом вступление Украины в блок не обсуждается. Келлог добавил, что как минимум четыре страны НАТО выступают против членства Украины в альянсе. Также Келлог заявил, что Киеву не стоит выступать с заявлениями об отказе от переговоров с Россией.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru»

Ранее глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах.

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