Стало известно о готовности Украины приехать на переговоры с Россией в Стамбул

AFP: Ермак заявил о готовности Украины приехать на переговоры с РФ в Стамбул

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова посетить встречу с Россией в Стамбуле на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).

«‎Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума. — прим. ред.)», — приводит агентство слова Ермака.

По данным СМИ, глава президентского офиса говорил о втором раунде переговоров в Стамбуле, запланированных на следующую неделю.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем офиса президента.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждение завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского.