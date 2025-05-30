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В Молдавии назначат нового переговорщика по вопросу Приднестровья

Ответственный за переговоры с Приднестровьем вице-премьер Молдавии покинул пост
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Shutterstock

В Молдавии вице-премьера Олега Серебряна отстранили от должности переговорщика по приднестровскому вопросу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу молдавского парламента Игоря Гросу.

«Господин Серебрян будет назначен послом в Турции. Вскоре премьер-министр объявит о назначении на эту должность. Это будет хорошая кандидатура», — сообщил Гросу.

Серебрян был ответственен за политику реинтеграции Приднестровья в течение последних трех лет. Причины кадровых перестановок не разглашаются.

12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей.

По ее словам, сегодня процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений позиций сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом.

Ранее Россия назвала условия вывода миротворцев из Приднестровья.

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