США не намерены направлять делегацию на переговоры России и Украины

Atlantic: США не планируют отправлять делегацию на переговоры РФ и Украины

Соединенные Штаты не планируют направлять делегацию на второй раунд переговоров России и Украины в Турции, однако Белый дом хочет видеть прогресс в решении конфликта. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

«США не планируют отправлять делегацию, но помощники Белого дома заявили, что Трамп хочет видеть прогресс», — говорится в сообщении издания.

Несмотря на то, что Трамп в последние дни говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он ждет, что произойдет, когда представители Украины и России встретятся на втором раунде переговоров, пишет журнал.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах.