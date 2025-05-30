Маск и Трамп проведут пресс-конференцию по поводу ухода миллиардера из DOGE

Трамп устроит пресс-конференцию с Маском перед его уходом из администрации США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп устроит пресс-конференцию с миллиардером, предпринимателем Илоном Маском перед его уходом из Белого дома. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Завтра в 13:30 по восточному времени у меня пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. <...> Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал Трамп.

Он добавил, что пятница, 30 мая, действительно будет последним днем для Маска в американском правительстве, однако отметил, что «не совсем». Трамп утверждает, что Илон Маск «всегда будет с нами, помогая нам на всем пути».

До этого министр торговли США Говард Латник заявил, что предприниматель Илон Маск после ухода из администрации президента США Дональда Трампа останется в ближнем кругу главы государства.

29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы Департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.