Белый дом подтвердил, что Израиль согласился на перемирие в секторе Газа

Белый дом сообщил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие в секторе Газа

Израиль согласился на 60-дневное перемирие в секторе Газа, предложенное Соединенными Штатами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет РИА Новости.

«Израиль согласился на это предложение перед тем, как оно было послано ХАМАС», — отметила она.

Левитт добавила, что не знает, приняло ли палестинское движение ХАМАС предложение Вашингтона.

Незадолго до этого телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа.

Издание Times of Israel писало, что новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Ранее Лавров заявил, что действия США ликвидируют возможность создания палестинского государства.