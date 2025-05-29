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В МИД РФ назвали фейком статью об «издевательствах» над бойцами ВСУ в плену

МИД РФ: статья о якобы издевательствах над бойцами ВСУ в плену — это вброс
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РИА Новости

Статья американского издания Associated Press о том, что над украинскими солдатами якобы издеваются в российском плену, представляет собой фейк, созданный путем передергивания фактов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МИД РФ.

Материал издания рассказывает о пожилом мужчине, который попал в плен в 2022 году и скончался от инсульта, что подтверждается заключениями врачей.

Эта история, в которой намеренно опущены факты, стала поводом для раскрутки нарратива о «жестоком обращении» с бойцами ВСУ, отметили в дипведомстве.

«Данный эпизод служит иллюстрацией к вбросу о 200 погибших украинцах в российском плену. Налицо типичная пропагандистская манипуляция, построенная на домыслах и голословных обвинениях», — заключили в МИД.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Из украинского плена на родину вернулись 880 бойцов Вооруженных сил России и 120 мирных граждан. Украина получила взамен ровно столько же людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москалькова рассказала о бесчеловечном отношении к курянам в украинском плену.

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