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Зеленский провел встречу с главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский провел встречу по дипломатической работе с Умеровым, Ермаком и Сибигой
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем офиса пезидента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Провел сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем офиса Ермаком по дипломатической работе», — сообщил он.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждение завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского.

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