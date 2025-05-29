Зеленский провел встречу с главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский провел встречу по дипломатической работе с Умеровым, Ермаком и Сибигой

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе с министром обороны, главой делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем офиса пезидента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Провел сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем офиса Ермаком по дипломатической работе», — сообщил он.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждение завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского.