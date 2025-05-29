В МИД Турции назвали важной инициативу о переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что инициатива России по переговорам с Украиной в Стамбуле является важной. Его слова приводит ТАСС.

«Это важное событие на данный момент. Стороны продолжают обмениваться заявлениями на этот счет», — сказал он.

Он напомнил, что российская сторона ждет ответа на объявленное ей предложение по поводу встречи 2 июня.

«Мы сейчас едем на Украину, у нас там будут встречи с украинскими властями... Там, как и ранее в России, мы обсудим позицию Турции, наши взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня», — заявил он.

По его словам, турецкая делегация посетит Киев 29-30 мая.

До этого Фидан заявил, что долгосрочное прекращение огня на Украине возможно, но потребует комплексных усилий.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что новый раунд прямых переговоров России и Украины состоится в Турции 2 июня. Прошлая встреча двух делегаций состоялась 16 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский упрекнул Россию из-за выбора площадки для переговоров.