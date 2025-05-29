Шойгу назвал последствия приостановки запрета деятельности движения «Талибан» в РФ

Шойгу: решение РФ по «Талибану» приведет к развитию партнерства Москвы и Кабула

Приостановка запрета на деятельность движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) в России будет способствовать развитию партнерства между Москвой и Кабулом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующее решение Верховного суда РФ «откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа».

«Можно обсудить и возобновление деятельности контактной группы ШОС в Афганистане», — сказал на встрече секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власть «Талибана» в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться. Он отметил, что РФ выступает за разморозку госрезервов Афганистана, которые на данный момент находятся в США. По словам дипломата, это необходимо для решения острых социально-экономических проблем в стране.

Также министр отметил, что страны Запада пытаются активно вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Решение суда вступило в силу 26 мая.

Ранее Рубио заявил о пересмотре статуса движения «Талибан» в США.