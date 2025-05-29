Шойгу ответил на сообщения о снятии ограничений по дальности оружия для Украины

Шойгу: РФ есть «что снимать» в ответ на отмену ограничений дальности оружия ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения о снятии рядом западных стран ограничений на дальность вооружений для Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — заявил Шойгу.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На слова Мерца отреагировал министр иностранных дел России Лавров. Он подчеркнул, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны». Министр подчеркнул, что РФ проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины, а также информацию о финансировании производства ракет любой дальности на Украине.

Ранее в Германии пообещали Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.