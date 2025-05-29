На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Шойгу ответил на сообщения о снятии ограничений по дальности оружия для Украины

Шойгу: РФ есть «что снимать» в ответ на отмену ограничений дальности оружия ВСУ
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения о снятии рядом западных стран ограничений на дальность вооружений для Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — заявил Шойгу.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На слова Мерца отреагировал министр иностранных дел России Лавров. Он подчеркнул, что Германия прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны». Министр подчеркнул, что РФ проверит данные о снятии ограничений ФРГ на дальность ракет для Украины, а также информацию о финансировании производства ракет любой дальности на Украине.

Ранее в Германии пообещали Украине военную поддержку на сумму €5 млрд.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами