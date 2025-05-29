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Лавров заявил о горящих немецких танках в зоне СВО

Лавров заявил, что немецкие танки в зоне СВО в основном горят, а не ездят
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину, что немецкие танки в зоне спецоперации в основном горят, а не ездят. Фрагмент интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они горят в основном, а не ездят», — отметил Лавров.

До этого в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») заявили, что управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» не раз ликвидировали такие цели, как танки Leopard немецкого производства и Abrams американского производства.

В «Ростехе» также сообщали, что после изучения трофейного Leopard 2A6 обнаружили уязвимости в его защите.

Слабые места связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой танка. По мнению экспертов, машина может быть неустойчивой к атакам с разных направлений, особенно со стороны дронов с кумулятивными боевыми частями и современных противотанковых ракет.

Ранее военный эксперт развенчал миф о комфортабельности немецких танков Leopard 2.

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