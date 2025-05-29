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Маск заявил, что его срок на посту госслужащего подходит к концу

Маск поблагодарил Трампа за возможность сократить расходы государства
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Маск также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за возможность сократить «расточительные расходы».

Предприниматель подчеркнул, что со временем деятельность DOGE будет только укрепляться, «поскольку она становится образом жизни всего правительства».

20 мая издание Politico сообщило, что Трамп перестал упоминать Илона Маска в социальных сетях и на брифингах. Проведенные среди американских граждан опросы показали, что предприниматель становится очень непопулярным — гораздо более непопулярным, чем Трамп.

21 апреля газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в американском правительстве. Издание отметило, что срок полномочий главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) истекает в мае этого года.

Ранее Маск одним словом оценил критику Трампа в адрес Зеленского.

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