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В Южной Корее началось голосование на выборах президента

«Рёнхап»: в Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента
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Kim Hong-ji/Reuters

В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента. Об этом сообщает «Рёнхап».

Голосование будет проходить с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 по мск). Основным днем голосования назначено 3 июня. Досрочное голосование на зарубежных участках проходило с 20 по 25 мая.

Самыми популярными кандидатами на выборах являются Ли Чжэ Мён, Ким Мун Су и Ли Чжун Сок. Все они намерены проголосовать 29 мая. Всего в выборах участвуют семь кандидатов.

Избирательная кампания перед выборами президента в Южной Корее стартовала 12 мая.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее кризис в Южной Корее объяснили волной турбулентности после выборов в США.

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