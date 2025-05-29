Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «слишком большим» подаренный Катаром самолет Boeing 747-8. Об этом сообщает газета Guardian.

По словам Трампа, отвечавшего в Белом доме на вопросы журналистов, воздушный борт оказался слишком большим. Президент не уточнил, будет ли Boeing использоваться в качестве Air Force One (официального самолета президента США), сказав лишь, что лайнер находится в США и проходит переоборудование по военным стандартам.

Трамп отметил, что не знает точной стоимости работ для приведения самолета в соответствие со всеми нормами безопасности, предположив, что это обойдется «чертовски дешевле», чем постройка аналогичного нового лайнера.

Президент США вновь подверг критике американского авиапроизводителя Boeing за задержки в замене нынешнего президентского борта, который эксплуатируется с начала 1990-х годов.

19 мая издание Semafor сообщило, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.