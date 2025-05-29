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Немецкие автозаводы активно ведут переговоры с США из-за пошлин

Handelsblatt: немецкие автоконцерны активно ведут переговоры с США по пошлинам
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Fabian Bimmer/Reuters

Крупнейшие немецкие автоконцерны — Volkswagen, Mercedes и BMW — активно ведут переговоры с США по вопросу смягчения пошлин. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Они могут надеяться на сделку: по данным близких к переговорам источников, BMW и Mercedes ведут интенсивные переговоры с министром торговли США Говардом Латником», — пишет издание.

В руководстве BMW надеются на смягчение пошлин к началу июля.

Недавно депутат бундестага Тобиас Рауш заявил, что таможенная политика США, а также антироссийские санкции наносят ущерб немецкой экономике и подрывают конкурентные преимущества Германии.

25 мая министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выступил за скорейшее решение тарифного конфликта между ЕС и США, предупредив об угрозе массовых волнений на рынках.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Европейским союзом и не намерен пересматривать решение о введении импортных пошлин в размере 50%.

Ранее на Западе заявили о планах Трампа ввести новые пошлины.

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