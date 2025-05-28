РИА Новости: РФ и Украина пока не определились с местом встречи в Стамбуле

РИА Новости: РФ и Украина все еще выбирают место для переговоров в Стамбуле

Россия и Украина еще не определились с конкретным местом в Стамбуле, где пройдет новый раунд переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Деталей касательно переговоров пока нет, место проведения пока не определено», — говорится в сообщении.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Умеров передал Мединскому украинский меморандум.