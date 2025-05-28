Лавров созвонился с главой госдепа США

Лавров обсудил с Рубио новый раунд переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Министр информировал М. Рубио о <...> подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Также Лавров рассказал американскому коллеге о том, как реализуются договоренности президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Рубио же напомнил о намерениях Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт и отметил готовность Штатов помогать сближению позиций Киева и Москвы.

Помимо этого, министр и госсекретарь обсудили двусторонние отношения США и России.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.