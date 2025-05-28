Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции на тему Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом, с которым обсудил ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«В ходе переговоров были рассмотрены последние наработки по прекращению войны на Украине», — говорится в сообщении.

28 мая Лавров сообщил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

27 мая министр заявлял, что успех переговоров по Украине зависит от возможности устранения первопричин конфликта. 23 мая он выражал уверенность, что второй раунд переговоров состоится. Глава внешнеполитического ведомства тогда говорил, что работа над меморандумом по урегулированию «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

Ранее Зеленский упрекнул Россию в затягивании переговоров из-за подбора площадки.