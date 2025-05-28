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Шойгу поблагодарил Никарагуа за поддержку СВО

Шойгу поблагодарил руководство Никарагуа за поддержку спецоперации на Украине
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Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу особо поблагодарил руководство Никарагуа за публичную поддержку действий РФ в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Особо хотел бы поблагодарить сандинистское руководство за публичную поддержку наших действия в рамках проводимой Россией СВО», — сказал секретарь Совбеза РФ, обращаясь к специальному представителю президента Никарагуа по вопросам развития отношений Лауреано Ортеге Мурильо.

Встреча проходит на полях международного форума по безопасности. В ходе нее Шойгу отметил, что Никарагуа является надежным и опорным союзником России в Латинской Америке и на международной арене. По его словам, две страны «связывают прочные узы дружбы, проверенные временем отношения стратегического партнерства и не подверженная изменчивой политической коньюнктуре обоюдная поддержка».

До этого Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по всем острым проблемам. Особенно он отметил поддержку Пхеньяна по украинской теме, которая наиболее актуальна для Москвы в настоящее время.

Ранее стало известно, что Никарагуа и Россия в 2025 году заключат соглашение о военном сотрудничестве.

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