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Путин проведет встречу с многодетными семьями

Путин 29 мая проведет встречу с многодетными семьями
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в преддверии Международного дня защиты детей встретится по видеосвязи с матерями, получившими звание «Мать-героиня», и семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

В мероприятии примут участие девять семей из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области (Кузбасса), Еврейской автономной области и Запорожской области.

Орден «Родительская слава» вручается родителям (усыновителям), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Они должны заботиться о здоровье, образовании и всестороннем развитии своих детей.

Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и вырастившие десять и более детей. Им вручается орден «Мать-героиня» как знак особого отличия.

Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента России в 2008 году. Звание и орден «Мать-героиня» появились в 2022 году.

Ранее Путин удостоил высокого звания трех россиянок за укрепление института семьи.

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