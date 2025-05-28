Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском, заявив, что он не его пресс-секретарь

Песков заявил, что не пресс-секретарь Зеленского и не комментирует его мотивы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел неуместным вопрос журналиста, спросившего о мотивах украинского лидера Владимира Зеленского, который настаивает на проведении трехсторонней встречи РФ, США и Украины на высшем уровне.

«Слава богу, я не пресс-секретарь Зеленского», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Он также отметил, что сейчас ведется подготовка второго раунда российско-украинских переговоров, и призвал представителей прессы дождаться, когда определятся дата и место этой встречи.

28 мая Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Украинский политик отметил, что Киев готов к любому формату переговоров как на техническом, так и на уровне руководителей государств.

До этого Песков также заявлял, что встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна только после достижения договоренностей на уровне делегаций.

Ранее стало известно о готовности Трампа отказаться от участия в переговорах по Украине..