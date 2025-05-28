На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слова Зеленского о втором раунде переговоров в Швейцарии не подтвердились

ТАСС: Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Город Женева на юго-западе Швейцарии не станет площадкой для второго раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил ТАСС источник.

«В силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет, Женева не может быть сейчас площадкой», — сказал собеседник агентства.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для проведения второго раунда переговоров России и Украины.

Он также отметил, что Москва предложила Белоруссию в качестве переговорной площадки. Но Киев отказался от этого варианта, поскольку оттуда якобы «летели ракеты, заходили войска».

Зеленский заявил, что Украина согласна на «нейтральные площадки» для проведения переговоров. В их числе Турция, Ватикан и Швейцария, отметил он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров, говоря о месте проведения второго раунда переговоров, сказал, что Москва намерена снова обратиться с этим вопросом к Турции.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Турция готова провести у себя новый раунд российско-украинских переговоров и оказать любую поддержку.

Ранее в Турции отметили важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами