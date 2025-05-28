Слова Зеленского о втором раунде переговоров в Швейцарии не подтвердились

ТАСС: Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины

Город Женева на юго-западе Швейцарии не станет площадкой для второго раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил ТАСС источник.

«В силу политики Швейцарии, утратившей нейтралитет, Женева не может быть сейчас площадкой», — сказал собеседник агентства.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для проведения второго раунда переговоров России и Украины.

Он также отметил, что Москва предложила Белоруссию в качестве переговорной площадки. Но Киев отказался от этого варианта, поскольку оттуда якобы «летели ракеты, заходили войска».

Зеленский заявил, что Украина согласна на «нейтральные площадки» для проведения переговоров. В их числе Турция, Ватикан и Швейцария, отметил он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров, говоря о месте проведения второго раунда переговоров, сказал, что Москва намерена снова обратиться с этим вопросом к Турции.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Турция готова провести у себя новый раунд российско-украинских переговоров и оказать любую поддержку.

Ранее в Турции отметили важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной.