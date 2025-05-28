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Лавров прокомментировал реакцию западных стран на теракты Украины против россиян

Лавров: печально, что Запад реагирует только на ответ России на теракты Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Грустно, что западные страны реагируют только на ответные меры российской стороны на террористические акты Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

«Очень печально, что на Западе реагируют только на наши законные ответные меры на террористические акции киевского режима, которые затрагивают гражданские цели», — сказал он.

Лавров отметил, что российские ответные меры касаются лишь ударов по военным целям и объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Будем добиваться, чтобы все понимали суть происходящего», — указал глава российского МИД.

Также Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации для разрешения конфликта в республике.

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.

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