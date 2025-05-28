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Нарышкин объяснил взаимосвязь положения РФ и безопасности во всем мире

Директор СВР Нарышкин: Россия не имеет права быть слабой
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Евгений Биятов/РИА Новости

Исторические факты говорят о том, что от прочного положения России зависит безопасность в Евразии и во всем мире. Об этом в ходе 13-й Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, страна не имеет возможности быть слабой.

«Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма», — добавил Нарышкин.

Во время этой же встречи президент России Владимир Путин заявил, что новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой. Он подчеркнул, что все страны должны получить гарантии собственной безопасности, однако не за счет безопасности и интересов других государств. Президент назвал важным «сделать Евразию пространством мира и стабильности».

До этого глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству отметил, что Россия по-прежнему входит в пятерку мировых лидеров по объему экспорта вооружений.

Ранее Белоусов рассказал о террористических угрозах в зоне ответственности ОДКБ.

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