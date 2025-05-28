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Союзники раскритиковали канцлера ФРГ за слова об оружии для Украины

Politico: союзники раскритиковали Мерца за заявления о ракетах для Украины
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Союзники канцлера ФРГ Фридриха Мерца осудили его слова об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Об этом пишет Politico.

«Канцлер попал под шквал критики в своих собственных рядах из-за неясных заявлений <…> о том, готова ли Германия предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые могут наносить удары вглубь российской территории», — говорится в материале.

Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на это. По его словам, снятие Западом ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву вооружения свидетельствует о том, что российская армия успешно выполняет задачи специальной военной операции, а Украина реально терпит поражение.

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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